На президента Венесуэлы было совершено покушение

5 Авг. 11:30 2018-08-06T10:10:47+03:00

Николас Мадуро не пострадал, несколько подозреваемых в покушении уже задержаны

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Все произошло во время его речи на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии в субботу, 4 августа.

Покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро было совершено при помощи беспилотников со взрывчаткой, передает belta.by. Беспилотников удалось обезвредить, и президент не пострадал, члены правительства - тоже. Однако было ранено семь человек.

По словам Николаса Мадуро, когда около него взорвался беспилотник, он сперва принял слчившееся за взрыв пиротехники. Однако за одним взрывом последовал второй, и началась операция по его защите и эвакуации.

Президент полагает, что к случившемуся причастен президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос. Такое заявление он сделал в обращении к нации, трансляцию которого вел телеканал TeleSUR.

- Все указывает на правых, на венесуэльских ультраправых вместе с колумбийскими ультраправыми, и имя Хуана Мануэля Сантоса стоит за этим покушением, - цитируют СМИ Николаса Мадуро. Также он добавил, что некоторых причастных к покушению уже задержали.