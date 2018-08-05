2018-08-06T10:10:47+03:00
Политика

На президента Венесуэлы было совершено покушение

Николас Мадуро не пострадал, несколько подозреваемых в покушении уже задержаны
Ольга ШИЛАК
Поделиться:
Комментарии: comments5
На президента Венесуэлы совершили покушение Фото:ReutersНа президента Венесуэлы совершили покушение Фото:Reuters
Изменить размер текста:

Все произошло во время его речи на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии в субботу, 4 августа.

Покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро было совершено при помощи беспилотников со взрывчаткой, передает belta.by. Беспилотников удалось обезвредить, и президент не пострадал, члены правительства - тоже. Однако было ранено семь человек.

По словам Николаса Мадуро, когда около него взорвался беспилотник, он сперва принял слчившееся за взрыв пиротехники. Однако за одним взрывом последовал второй, и началась операция по его защите и эвакуации.

Президент полагает, что к случившемуся причастен президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос. Такое заявление он сделал в обращении к нации, трансляцию которого вел телеканал TeleSUR.

- Все указывает на правых, на венесуэльских ультраправых вместе с колумбийскими ультраправыми, и имя Хуана Мануэля Сантоса стоит за этим покушением, - цитируют СМИ Николаса Мадуро. Также он добавил, что некоторых причастных к покушению уже задержали.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
План развития электроэнергетической сферы подкорректировали с учетом ввода БелАЭС
Пенсионерка пыталась потушить загоревшееся поле и попала в больницу
В Березе из-за забытой сумки эвакуировали пассажиров и работников автовокзала
Белорусские лесорубы победили на чемпионате мира в Норвегии
В Гомельском районе МЧС пришлось спускать пенсионерку со второго этажа через окно
Водолаз утонул в реке Сож в Гомеле
Хулиганы обстреляли из пневматики жилой дом в Гродно
"Беллегпром" рассказал про цены на школьную форму в 2018 году
В Гродно женщина пробила каблуком голову милиционеру
«Считал себя трезвым, поэтому поехал». В Гродно ГАИ остановила пьяного водителя свадебного лимузина
В Минске 19-летняя студентка погибла после употребления психотропа
МИД Беларуси: покушение на Мадуро было актом терроризма
Под Пинском поезд сбил сидящего на рельсах мужчину
Композитор Игорь Лученок отмечает 80-летний юбилей
Фотофакт: под Гомелем второй раз за год зацвела яблоня
Фотофакт: в Витебске корова пришла к гипермаркету
Вступительная кампания в вузы заканчивается
В Светлогорске вор пытался через объявление продать украденные с дачи вещи
Из-за наводнений в в Таиланде пострадало более 70 тысяч человек
Погода в Беларуси 6 августа: дожди и грозы
В Бресте утонул пятилетний мальчик
Прощание с Александром Куллинковичем пройдет 5 августа
Прокуратура рассказала о последствиях для белорусов, участвующих в сделках по покупке автомобилей в Украине
Самолет «Белавиа» не вылетел из Болгарии в Минск из-за поломки
Куллинкович хотел, чтобы на его похоронах играла песня «Мост через небо»
В страшной аварии под Дрогичином погибла беременная девушка
В Красноярском крае РФ разбился вертолет, 18 человек погибли