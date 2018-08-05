2018-08-06T09:57:25+03:00
Общество

Погода в Беларуси 6 августа: дожди и грозы

Однако тепло по-прежнему сохранится. Синоптики обещают до +28!
Анна ЛАВРЕЦКАЯ
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В Беларуси 6 августа ожидаются дожди и грозыВ Беларуси 6 августа ожидаются дожди и грозыФото: Дмитрий ЛАСЬКО
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Целую неделю белорусы ликовали: наконец прекратились дожди и грозы, у нас стало по-летнему жарко. Многие тут же воспользовались хорошей погодой и рванули на столичные водохранилища купаться и загорать.

Однако на следующей неделе ситуация изменится. Синоптики Белгидромета сообщают, что в понедельник, 6 августа, с юга Балтийского моря в Беларусь ожидается поступление неустойчивой теплой воздушной массы, из-за чего в некоторых районах страны пройдут кратковременые дожди и грозы.

Ветер будет западный, умеренный, при грозах - порывистый. Температура воздуха ночью и утром ожидается +13...+18 градусов, днем воздух прогреется до +28 градусов!

А вот в столице дождей синоптики не обещают. По данным сайта pogoda.by, в Минске 6 августа будет без осадков, температура ночью +16...+18 градусов, а днем - +21...+23.

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