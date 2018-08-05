5 Авг. 14:52 2018-08-06T09:49:42+03:00

Из-за наводнений в в Таиланде пострадало более 70 тысяч человек. Фото: bangkokpost.com

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Вот уже который день в Таиланде льют сильные ливни. В некоторых районах королевства наблюдаются серьезные наводнения. Больше всего из-за стихии пострадали 9 северо-восточных провинций: Бунгкан, Ясотхон, Сакон Накхон, Рой Ет, Каласин и другие, сообщает газета Bangkok Post.

Однако наибольший урон наводнения нанесли провинции Накхонпханом, где вышла из берегов река Меконг. Там сейчас полностью затоплено 12 районов, разрушено 12,2 тыс. домашних хозяйств, пострадало примерно 26,8 тыс. человек.

Всего же от стихии в Таиланде уже пострадало более 70 тысяч человек.

По прогнозам синптиков, в стране продолжатся сильные ливни как минимум до 9 августа.