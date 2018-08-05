2018-08-06T09:39:31+03:00
Происшествия

В Светлогорске вор пытался через объявление продать украденные с дачи вещи

Оказалось, 26-летний парень ранее уже был судим. Теперь ему грозит новый срок
Ольга ШИЛАК
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В Светлогорске вор пытался через объявление продать украденные с дачи вещиВ Светлогорске вор пытался через объявление продать украденные с дачи вещиФото: Оксана БРОВАЧ
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История началась с того, что в милицию обратился хозяин одного из дачных домиков в товариществе «Восход», что под Светлогорском. Он рассказал, что кто-то проник в дом и похитил бензопилу, бензогенератор и другие вещи, пишет belta.by.

Каково же было удивление мужчины, когда он в объявлении о продаже, опубликованном в местном СМИ, увидел фотографию своего бензогенератора! Он позвонил по указанному номеру, договорился о встрече. На нее пошел вместе с сотрудниками милиции, на месте хозяин опознал свое оборудование. А вот горе-продавец был задержан. Ему 26 лет, ранее уже был судим.

На молодого человека завели уголовное дело.

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