В Светлогорске вор пытался через объявление продать украденные с дачи вещи

5 Авг. 15:59 2018-08-06T09:39:31+03:00

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История началась с того, что в милицию обратился хозяин одного из дачных домиков в товариществе «Восход», что под Светлогорском. Он рассказал, что кто-то проник в дом и похитил бензопилу, бензогенератор и другие вещи, пишет belta.by.

Каково же было удивление мужчины, когда он в объявлении о продаже, опубликованном в местном СМИ, увидел фотографию своего бензогенератора! Он позвонил по указанному номеру, договорился о встрече. На нее пошел вместе с сотрудниками милиции, на месте хозяин опознал свое оборудование. А вот горе-продавец был задержан. Ему 26 лет, ранее уже был судим.

На молодого человека завели уголовное дело.