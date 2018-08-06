Вступительная кампания в вузы заканчивается
В этом году первокурсниками станут около 55 тысяч человек.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Вступительная кампания в белорусские вузы завершается сегодня, 6 августа. В этом году первокурсниками станет почти 55 тысяч человек.
Как сообщает ont.by, уровень абитуриентов в этом году выше, чем в прошлом: средний балл увеличился на 15- 20 пунктов почти на все специальности. Причиной этому, скорее всего, стала возможность подавать сертификаты тестирования за прошлый год.
Сегодня в высших учебных заведениях последний день зачисления на платное обучение.