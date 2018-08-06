Фотофакт: в Витебске корова пришла к гипермаркету

6 Авг. 09:52 2018-08-06T12:04:30+03:00

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Забавное фото появилось в социальной сети Вконтакте в группе "Типичный Витебск": на нем видна корова, стоящая возле дверей торгового центра. Необычную посетительницу заметили 4 августа в Витебске у гипермаркета на Бешенковичском шоссе.

Судя по тому, что на шее коровы был обрывок цепи, это не рекламная акция магазина: скорее всего, корова ушла из частного сектора, который расположен поблизости.