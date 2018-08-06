Фотофакт: под Гомелем второй раз за год зацвела яблоня

6 Авг. 10:50 2018-08-06T12:12:40+03:00

Под Гомелем второй раз за год зацвела яблоня. Фото: архив Ларисы Григоренко Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

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Жительница деревни Старая Белица под Гомелем очень удивилась, когда на днях пришла в свой огород, чтобы собрать огурцы:

- Смотрю - какие-то цветочки беленькие. Приостановилась, глянула - а это яблонька зацвела! Она так плодоносила в этом году, мы плоды уже собрали, и вдруг такое! Цветы появились в том месте, где яблок не было. И с каждым днем цветов, настоящих майских, все больше появляется! Даже не знаю, как эта яблоня называется, мы впервые с нее урожай снимали. Интересно, будут ли еще плоды, но, вообще говоря, такого раньше никогда не видела! - рассказывает «Комсомолке» Лариса Григоренко.

Под Гомелем второй раз за год зацвела яблоня. Фото: архив Ларисы ГригоренкоФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Эти необычные явления в природе в последние годы замечают все чаще, говорит завкафедрой ботаники и физиологии растений биофака Гомельского госуниверситета им. Скорины Николай Дайнеко:

- Высокая температура днем, теплые ночи, глобальное потепление климата приводят к таким явлениям. Но для растения это не очень хорошо. Расходование перед зимовкой питательных веществ ведет к истощению растительного организма. А новый урожай вряд ли появится: для роста и созревания плодов нужен длительный температурный режим.

Но деревья все равно цветут, и повлиять на это человек сейчас не может, остается радоваться такому маленькому чуду! Кстати, биологи отмечают, что круг растений, которые начали цвести дважды в год, расширяется. Это не только деревья, но и некоторые травы.