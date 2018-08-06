Композитор Игорь Лученок отмечает 80-летний юбилей

6 Авг. 11:24 2018-08-06T12:18:42+03:00

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Белорусский композитор, народный артист СССР и Беларуси Игорь Лученок написал множество хитов, которые остаются популярными и спустя десятилетия: "Алеся", "Журавли на Полесье летят", "Вероника", "Верасы", "Мой родны кут" и другие.

В интервью "Комсомолке" несколько лет назад Игорь Михайлович сказал, что уже около лет 30 не празднует свой день рождения. Мол, считает, что его время ушло и что теперь его задача - помогать людям, которые нуждаются в поддержке, моральной и материальной.

Игорь Лученок родился 6 августа 1938 года в Марьиной Горке Пуховичского района в семье врача. Окончил Белорусскую консерваторию по классам фортепиано и композиции. Учился в Ленинградской консерватории имени Чайковского и в аспирантуре при Московской консерватории. Был ректором Белорусской государственной консерватории. С 1980 года - глава Белорусского союза композиторов.

Как сообщает belta.by, к юбилею маэстро 8 августа откроется выставка в Музее истории театральной и музыкальной культуры. А 26 сентября в филармонии пройдет юбилейный гала-концерт "Мой родны кут…" в честь юбиляра.