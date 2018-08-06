Под Пинском поезд сбил сидящего на рельсах мужчину
42-летний россиянин погиб на месте
Железная дорога - опасное место для прогулок.Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
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ЧП произошло сегодня, 6 августа, в 2.39 в Пинском районе на перегоне Ясельда - Пинск. Как сообщает belta.by, машинист поезда Гомель - Брест увидел мужчину, который сидел на рельсах, и стал сигналить ему, но тот никак не отреагировал. Тогда машинист экстренно затормозил, но предотвратить трагедию не получилось - мужчина погиб на месте.
Как выяснилось, погибший 42-летний мужчина - россиянин, житель Кировской области. 3 августа он приехал в Пинский район на свадьбу к своей знакомой, а сегодня около часа ночи ушел из дома. Проводится проверка.