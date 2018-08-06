МИД Беларуси: покушение на Мадуро было актом терроризма

6 Авг. 12:59 2018-08-06T13:03:06+03:00

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В субботу, 4 августа, было совершено покушение на президента Венесуэлы во время его речи на параде по случаю 81-й годовщины национальной гвардии. Сообщается, что два дрона со взрывчаткой сработали недалеко от того места, где стоял Николас Мадуро.

МИД Беларуси назвал это покушение актом терроризма. Об этом говорится в официальном аккаунте ведомства на Facebook:

- Попытка покушения 4 августа 2018 г. на Президента Боливарианской Республики Венесуэла Н.Мадуро, в результате которой получили ранения 7 человек, является варварским и бесчеловечным актом терроризма.

В сообщении также отмечается, что использование таких методов в политической борьбе никогда не будет принято Беларусью и что только народ Венесуэлы путем мирного диалога в рамках правового поля и Конституции вправе определять пути решения сложных ситуаций в обществе.