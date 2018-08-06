2018-08-06T13:42:33+03:00
Происшествия

В Минске 19-летняя студентка погибла после употребления психотропа

Возбуждено уголовное дело
Ирина ВЕТРОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Приятели вызвали "скорую", но спасти девушку не удалось. Фото: архив КП.Приятели вызвали "скорую", но спасти девушку не удалось. Фото: архив КП.
Изменить размер текста:

ЧП произошло вечером в субботу, 4 августа. Компания из восьми человек, четверо из которых - несовершеннолетние, собралась в квартире, где проживала погибшая девушка. Как сообщает sk.gov.by, целью "вечеринки" было употребление психотропа, купленного накунуне. Родителей девушки в это время не было дома.

Ребята подготовились заранее: психотропное вещество было расфасовано с помощью электронных весов в пустые капсулы от медпрепаратов. Каждому из присутствующих предназначалось по две капсулы с наркотиком. По одной они употребили сразу, а к остальным планировали перейти позже.

Внезапно девушке, в квартире которой собралась компания, стало плохо. Ее приятели вызвали "скорую", но, несмотря на все попытки врачей, спасти девушку не удалось. Ей было 19 лет.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 328 ("незаконный оборот психотропных веществ, повлекший по неосторожности смерть человека") Уголовного кодекса РБ.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
План развития электроэнергетической сферы подкорректировали с учетом ввода БелАЭС
Пенсионерка пыталась потушить загоревшееся поле и попала в больницу
В Березе из-за забытой сумки эвакуировали пассажиров и работников автовокзала
Белорусские лесорубы победили на чемпионате мира в Норвегии
В Гомельском районе МЧС пришлось спускать пенсионерку со второго этажа через окно
Водолаз утонул в реке Сож в Гомеле
Хулиганы обстреляли из пневматики жилой дом в Гродно
"Беллегпром" рассказал про цены на школьную форму в 2018 году
В Гродно женщина пробила каблуком голову милиционеру
«Считал себя трезвым, поэтому поехал». В Гродно ГАИ остановила пьяного водителя свадебного лимузина
МИД Беларуси: покушение на Мадуро было актом терроризма
Под Пинском поезд сбил сидящего на рельсах мужчину
Композитор Игорь Лученок отмечает 80-летний юбилей
Фотофакт: под Гомелем второй раз за год зацвела яблоня
Фотофакт: в Витебске корова пришла к гипермаркету
Вступительная кампания в вузы заканчивается
В Светлогорске вор пытался через объявление продать украденные с дачи вещи
Из-за наводнений в в Таиланде пострадало более 70 тысяч человек
Погода в Беларуси 6 августа: дожди и грозы
На президента Венесуэлы было совершено покушение
В Бресте утонул пятилетний мальчик
Прощание с Александром Куллинковичем пройдет 5 августа
Прокуратура рассказала о последствиях для белорусов, участвующих в сделках по покупке автомобилей в Украине
Самолет «Белавиа» не вылетел из Болгарии в Минск из-за поломки
Куллинкович хотел, чтобы на его похоронах играла песня «Мост через небо»
В страшной аварии под Дрогичином погибла беременная девушка
В Красноярском крае РФ разбился вертолет, 18 человек погибли