В Минске 19-летняя студентка погибла после употребления психотропа

6 Авг. 13:34 2018-08-06T13:42:33+03:00

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ЧП произошло вечером в субботу, 4 августа. Компания из восьми человек, четверо из которых - несовершеннолетние, собралась в квартире, где проживала погибшая девушка. Как сообщает sk.gov.by, целью "вечеринки" было употребление психотропа, купленного накунуне. Родителей девушки в это время не было дома.

Ребята подготовились заранее: психотропное вещество было расфасовано с помощью электронных весов в пустые капсулы от медпрепаратов. Каждому из присутствующих предназначалось по две капсулы с наркотиком. По одной они употребили сразу, а к остальным планировали перейти позже.

Внезапно девушке, в квартире которой собралась компания, стало плохо. Ее приятели вызвали "скорую", но, несмотря на все попытки врачей, спасти девушку не удалось. Ей было 19 лет.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 328 ("незаконный оборот психотропных веществ, повлекший по неосторожности смерть человека") Уголовного кодекса РБ.