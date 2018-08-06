«Считал себя трезвым, поэтому поехал». В Гродно ГАИ остановила пьяного водителя свадебного лимузина

6 Авг. 14:41 2018-08-06T16:17:16+03:00

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Все произошло в минувшую субботу в Гродно. 46-летний водитель лимузина «Линкольн» вез на свадьбу жениха и его друзей. Сначала они должны были заехать за невестой, а потом уже отправиться в загс. Однако около 13.00 на улице Суворова свадебный лимузин остановили сотрудники ГАИ. Выяснилось, что на торжество водитель ехал уже подшофе: в его крови было обнаружено 0,58 промилле алкоголя, что вдвое выше предельно допустимой нормы. Началось разбирательство, из-за всей этой ситуации жениху пришлось ехать к невесте не на шикарном лимузине, а на обычном такси.

Сотрудники ГАИ говорят, что водитель отрицал, что пил в день свадьбы.

- Он пояснил, что в тот день алкоголь не употреблял, он пил пиво накануне вечером. Сказал, что считал себя трезвым, поэтому поехал на заказ. Сейчас водителю грозит штраф и лишение прав, - пояснили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.