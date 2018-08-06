В Гродно женщина пробила каблуком голову милиционеру
Драка вспыхнула на летней террасе бара
Милиция попыталась навести порядок, но столкнулась с сопротивлением. Фото: newgrodno.by
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ЧП произошло вечером в воскресенье, 5 августа, в Гродно. Большая компания, отдыхавшая на летней террасе бара, стала слишком вызывающе себя вести. Работники бара позвонили в милицию.
Как сообщает newgrodno.by, приехавшие на место вызова правоохранители попытались навести порядок, но столкнулись с сопротивлением. Тогда участковые вызвали на помощь сотрудников Департамента охраны. Вспыхнула настоящая драка, в которую также вмешались мужчины, сидевшие за соседним столиком. В результате пострадали и отдыхающие, и милиция. Один из милиционеров получил удар каблуком в голову.
Ему оказали первую помощь, отвезли в больницу.
Женщину, которая нанесла удар, задержали.