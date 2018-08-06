"Беллегпром" рассказал про цены на школьную форму в 2018 году
- Отпускные цены на комплекты одежды делового стиля для школьников в этом году начинаются от 77 рублей, - цитирует belta.by начальника управления внутренней торговли и выставочной деятельности концерна "Беллегпром" Светлану Кахро.
По ее словам, в этом сезоне предприятия "Беллегпрома" выпустят к новому учебному году 350 новых моделей швейных изделий, еще 150 запланированы к повторному выпуску (те, которые в прошлом году пользовались хорошим спросом).
Для мальчиков цены на комплект пиджак - брюки - сорочка отечественного производства составят:
- для 1 - 4-х классов - 85 - 106 рублей,
- для 5 - 9-х классов - 96 - 125 рублей,
- для 10 - 11-х классов - 123 - 151 рубль.
А вот расценки на комплект жакет - жилет - юбка - блузка для девочек:
- для девочек 1 - 4-х классов - 77 - 120 рублей,
- для 5 - 9-х классов - 79 - 130 рублей,
- для 10 - 11-х классов - 116 - 165 рублей.
Здесь указаны отпускные цены с НДС, без торговой надбавки магазинов.