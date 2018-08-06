Хулиганы обстреляли из пневматики жилой дом в Гродно

6 Авг. 17:19 2018-08-06T17:31:19+03:00

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39-летний мужчина в Гродно обратился в милицию с жалобой на то, что его дом обстреляли из пневматического оружия, пока он неделю был в отъезде. Повреждены окна и фасад дома. Теперь сотрудники гродненской милиции разыскивают преступников, которые это сделали. Об этом сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 339 УК (хулиганство).

Нарушителям грозит до трех лет лишения свободы.