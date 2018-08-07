Квартиру от «Евроопт» разыграет солист ансамбля «Песняры» Валерий Скорожонок

7 Авг. 09:14 2018-08-07T10:14:27+03:00

Сегодня станет известно, кому достанутся ключи от квартиры в столичной новостройке

Своих обладателей сегодня найдут квартира в Минске, пять автомобилей «Ниссан Джук» и около 20 тысяч денежных призов

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Сегодня пройдет юбилейный, 80-й розыгрыш призов игры «Удача в придачу» от «Евроопт». На кону - квартира в Минске (уже 60-я по счету!) и пять автомобилей «Ниссан Джук»! Также своих обладателей найдут больше 20 тысяч денежных призов!

Главный приз разыграет солист легендарного ансамбля «Песняры» Валерий Скорожонок. Именно он определит, кто станет хозяином уютной квартиры в новостройке по адресу ул. Ильянская, 10. Рядом - «Минск-Арена», лесопарк и водохранилище «Дрозды». Прекрасное место для жизни!

В розыгрыше примут участие покупатели, которые делали покупки и получили игровые коды в магазинах «Евроопт» или «Бруснiчка», а также онлайн-гипермаркетах «Е-доставка» и «ГиперМолл» с 30 июля по 5 августа.

Розыгрыш по традиции пройдет в минском ТРЦ «Е-Сити» по адресу Денисовская, 8. Не получается прийти? Тогда смотрите трансляцию 7 августа в 18.20 в прямом эфире телеканала ОНТ, онлайн на сайте evroopt.by и на официальных страницах «Евроопт» в социальных сетях.