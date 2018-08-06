Водолаз утонул в реке Сож в Гомеле
Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза
Следователи выясняют обстоятельства произошедшегоФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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По факту гибели на воде мужчины 1976 года рождения Гомельский городской отдел Следственного комитета проводит проверку.
Трагедия произошла вечером в субботу, 4 августа, сообщила belta.by официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.
Водолаз был извлечен из реки без признаков жизни вблизи городской спасательной станции.
В данный момент следователи выясняют обстоятельства произошедшего, изучают документацию, регламентирующую деятельность работников спасательной станции.