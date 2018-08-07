Квартиру в Минске от «Евроопт» выиграл Александр Филатов из Гомеля

7 Авг. 19:31 2018-08-07T19:31:57+03:00

Совсем недавно в ТРЦ "Е-Сити" закончился розыгрыш призов 80 тура игры "Удача в придачу!"

Новые апартаменты расположены рядом с Минск-Ареной и проспектом Победителей

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Совсем недавно в столичном ТРЦ «Е-Сити» завершился 80-й розыгрыш игры «Удача в придачу!» от «Евроопт»! Главным победителем, обладателем новенькой квартиры по улице Ильянская, 10 в Минске стал Александр Филатов из Гомеля.

Удача улыбнулась еще пятерым участникам игры, которые выиграли новенькие автомобили! На ярких «Ниссан Джук» теперь будут ездить Наталья Волынец из Витебска, Татьяна Теслюк из Минска, Людмила Веремьева из города Круглое Могилевской области, Александр Смаль из Бреста и Юрий Орлов из Витебска.

Кроме того, сегодня был разыграны около 20 000 денежных призов.

Поздравляем победителей!