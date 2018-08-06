В Гомельском районе МЧС пришлось спускать пенсионерку со второго этажа через окно

6 Авг. 19:24 2018-08-06T19:25:01+03:00

Медики не смогли снести женщину по лестнице и попросили помощи у спасателей

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Сообщение о том, что в деревне Романовичи по улице Южная бригаде скорой медицинской помощи требуется помощь в спуске женщины со второго этажа жилого дома, поступило в центр оперативного управления Гомельского районного подразделения МЧС по прямой линии 103 в пятницу, 3 августа, в 12:44. Спасатели незамедлительно выехали к месту вызова.

Выяснилось, что пенсионерка 1942 года рождения получила «переломом шейки бедра левой ноги». Она находилась в квартире на втором этаже трехэтажного жилого дома. Работники скорой медицинской помощи не могли снести пострадавшую вниз, так как лестничные пролеты в подъезде оказались слишком узкими.

Спасателям пришлось применить альпинистское снаряжение. С его помощью они спустили женщину через проем второго этажа. После этого женщину передали медработникам и госпитализировали, сообщили в МЧС.