2018-08-06T19:44:26+03:00
Спорт

Белорусские лесорубы победили на чемпионате мира в Норвегии

В соревнованиях участвовали представители 27 стран
Надежда СЕРГЕЕВА
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Белорусские вальщики победили на чемпионате мира в Норвегии. Фото с сайта МинлесхозаБелорусские вальщики победили на чемпионате мира в Норвегии. Фото с сайта Минлесхоза
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Белорусская национальная команда вальщиков в лице Валерия Дуровича, Сергея Шкудрова и Виктора Зарембы победила в Чемпионате мира лесорубов, который недавно состоялся в Норвегии, сообщили в пресс-службе Минлесхоза.

Соревнования проходили со 2 по 5 августа в Лиллехаммере. В них приняли участие 123 спортсмена.

Белорусская сборная под руководством заместителя начальника управления производства и реализации продукции Минлесхоза Владимира Шута в командном зачете набрала 4879 баллов, на 19 очков опередив соперников из Германии.

Белорусские вальщики уже побеждали в ЧМ лесорубов. В 2016 году национальная сборная первый раз в истории завоевала почетный титул.

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