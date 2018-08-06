В Березе из-за забытой сумки эвакуировали пассажиров и работников автовокзала

6 Авг. 20:17 2018-08-06T20:17:16+03:00

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Инцидент произошел 4 августа около 10:30. Бдительные граждане обратили внимание на бесхозную дорожную сумку, которая стояла на скамье в помещении автокоазала, и сообщили об этом в милицию.

На место прибыл наряд Департамента охраны. В целях безопасности из здания были эвакуированы 15 человек.

Милиционеры изучили запись камеры видеонаблюдения и установили владельца имущества – им оказался житель Кричевского района 1995 года рождения, сообщили belta.by в УВД Брестского облисполкома.

Парень ехал маршруткой из Минска в деревню Большие Лесковичи Березовского района. Сумку он оставил на время, чтобы налегке посетить магазин. Взрывоопасных предметов в ней не обнаружено.