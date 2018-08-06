Пенсионерка пыталась потушить загоревшееся поле и попала в больницу
Она получила термические ожоги 30 процентов тела
Пенсионерка пыталась потушить поле и попала в больницу с ожогами. Фото с сайта МЧС
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Жительница деревни Антоновщица 80-ти лет поступила в Новогрудскую центральную районную больницу днем 3 августа.
По предварительной информации, пенсионерка сжигала мусор на своем приусадебном участке вблизи поля. Огонь перебросился на пожнивные остатки. Взволнованная женщина начала их тушить, потеряла сознание и упала в огонь, сообщили в МЧС.
Скорую помощь вызвала соседка.
Состояние пострадавшей оценивается как тяжелое.
Подразделения МЧС для тушения не привлекались.