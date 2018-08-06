План развития электроэнергетической сферы подкорректировали с учетом ввода БелАЭС

6 Авг. 21:27 2018-08-06T21:27:26+03:00

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В частности, утвержден межотраслевой комплекс мер по увеличению потребления электроэнергии до 2025 года, сообщается на сайте правительства.

По итогам реализации всех мероприятий межотраслевого комплекса мер прирост потребления электрической энергии ожидается на уровне 1650 млн кВт∙ч в год.

На реализацию мероприятий межотраслевого комплекса мер требуется порядка 7725,6 млн рублей, включая: средства республиканского бюджета – 335,02 млн рублей, собственные средства организаций и иные источники, не запрещенные законодательством, – 7390,58 млн рублей. Бюджетное финансирование указанных мероприятий предусмотрено в рамках принятых соответствующих государственных программ и решений главы государства.

Контроль за выполнением межотраслевого комплекса мер возложен на Департамент по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации.

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