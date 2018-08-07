В районе провала моста на юге Минска автобусы приходят с опозданием до 45 минут

7 Авг. 08:26 2018-08-07T09:58:12+03:00

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В районе провала моста на юге Минска каждый день образовываются заторы. И не только из легковых и грузовых машин, но и из общественного транспорта. Как сообщили belta.by на предприятии «Минсктранс», с 13.00 каждый день автобусы маршрутов 7а, 48, 67, 88с, 134с, 175э приходят на остановки с задержками до 45 минут! Также заторы и, соответственно, опоздания общественного транспорта происходят и рано утром - с 8 до 11. А ведь это время, когда многие едут на работу!

Пока дорожники ремонтируют путепровод МКАДа, пока сотрудники ГАИ следят за потоком машин по временным схемам движения, предприятие «Минсктранс» дает рекомендацию пассажирам:

- Для сокращения времени поездки пассажирам рекомендуют пешком перемещаться под путепроводом МКАД между остановками «Игуменский тракт» и «Поворот на Колядичи».

Кстати, ремонт просевшей части путепровода дорожники собираются завершить к 1 октября.