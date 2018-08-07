В офисах TUT.BY и БелаПАН - обыски, задержаны редакторы и журналисты

7 Авг. 09:37 2018-08-07T10:20:28+03:00

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- Следственным комитетом по материалам проверки, проведенной сотрудниками МВД, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 349 Уголовного кодекса Республики Беларусь (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда), - сообщает сайт Следственного комитета.

Как сообщается, поводом к возбуждению уголовного дела послужило то, что информационное агентство БелТА сообщило о сбоях при осуществлении доступов к платной подписке услуг, которые предоставлялись одному из заказчиков.

СК сообщает, что проверка сотрудниками МВД выявила многочисленные факты неправомерного доступа к компьютерной информации БелТА.

С 2017 по 2018 годы без ведома и согласия БелТА было совершено «15 тысяч несанкционированных подключений к информации, хранящейся в компьютерной системе предприятия».

- В результате совершенного преступления РУП «БелТА» причинен существенный вред, выразившийся в неправомерном завладении и использовании защищенной от постороннего доступа информации, а также подрыве деловой репутации предприятия, - сообщает СК.

Следственный комитет сообщает:

- К указанной противоправной деятельности причастны должностные лица издательского дома «Белорусская наука», ЗАО «БелаПАН», ООО «ТутБай Медиа». Сегодня по подозрению в совершении преступления задержаны Марина Золотова, Анна Калтыгина, Татьяна Коровенкова.

Также корреспонденты «КП» не смогли дозвониться до редактора отдела «Общество» портала TUT.BY Ульяны Бобоед, на 9.55 утра ее телефон был выключен.

По части 2 ст. 349 УК РБ грозит следующее наказание: штраф, или лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или арест, или ограничение свободы на срок до двух лет, или лишение свободы на тот же срок.