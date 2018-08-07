Директор БелТА объяснила, с чего началось уголовное дело против TUT.BY и БелаПАН

7 Авг. 10:45 2018-08-07T10:53:50+03:00

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В офисах TUT.BY и БелаПАН сейчас проходят обыски, задержаны редакторы и журналисты. Официальная информация от Следственного комитета такая:

- На протяжении двух лет (2017 - 2018 гг.) без ведома и согласия республиканского унитарного предприятия совершено более 15 тысяч несанкционированных подключений к информации, хранящейся в компьютерной системе предприятия. В результате совершенного преступления РУП «БелТА» причинен существенный вред, выразившийся в неправомерном завладении и использовании защищенной от постороннего доступа информации, а также подрыве деловой репутации предприятия.

- Речь идет про элементарное воровство и несанкционированный доступ. У БелТА есть подписка на информационную ленту - люди платят за нее деньги и первыми получают информацию, которой еще нет на сайте. Названные вами лица (Золотова, Калтыгина, Коровенкова. - Ред.) денег не платили, но под чужими паролями подключались к этой ленте и использовали эту информацию, вот и все, - дала комментарий «Нашай Ніве» директор агентства БелТА Ирина Акулович.

- Как про это стало известно?

- К нам поступили сообщения от наших платных подписчиков, у которых были проблемы с авторизацией. Они написали письмо про эти проблемы. Понятно, что мы обратились в милицию, чтобы понять, кто мешает им заходить. Вот с этого все и началось, а дальше были найдены те, кто денег не платил, но к информационной ленте подключался.

Про размер ущерба директор БелТА не сказала, это будет решать Следственный комитет.