Золотовалютные резервы Беларуси выросли до $7 млрд.

7 Авг. 12:29 2018-08-07T12:59:55+03:00

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Международные резервные активы Беларуси на 1 августа составили 7 млрд. 30 млн. 200 тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Так, за июль ЗВР выросли на 198,8 млрд. долларов. Хотя месяцем ранее было их сокращение на 108,2 млн. долларов. Что же послужило росту золотовалютных резервов? Как сообщают в Нацбанке, ЗВР увеличились по трем причинам.

Во-первых, Нацбанк покупал иностранную валюту на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже. Во-вторых, в ЗВР были зачислены поступления в валюте от экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты.

В-третьих, Нацбанк и Минфин продавали облигации на внутреннем рынке. Облигации были номинированы в иностранной валюте.

По планам правительства и Нацбанка, на 1 января 2019 года ЗВР должны составить не менее 6 млрд. долларов - после всех погашений по кредитам.