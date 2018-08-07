В редакции газеты "Наука" тоже обыск, телефоны руководства не отвечают

7 Авг. 12:54 2018-08-07T13:02:20+03:00

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Утром 7 августа стало известно, что в редакциях белорусского портала TUT.BY и информационного агентства БелаПАН обыски. Офисы были оцеплены, несколько журналистов и редакторов вызваны на допросы.

Следственный комитет предъявляет претензии и издательству «Белорусская наука». По данным «Нашай Нівы», обыски проходят и в помещении газеты «Наука» на Академической, которая относится издательскому дому.

В приемной замдиректора говорят, что об обысках ничего не знают (приемная находится по другому адресу).

- У нас, на Скорины, обычный рабочий день, - сказали в приемной. - Обысков и допросов не было. Я впервые услышала об этом от корреспондентов. Но лучше расскажет руководство.

Телефоны главного редактора газеты и его заместителя не отвечают. Также невозможно дозвониться замдиректору издательского дома.