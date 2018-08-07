В редакции газеты "Наука" тоже обыск, телефоны руководства не отвечают
Утром 7 августа стало известно, что в редакциях белорусского портала TUT.BY и информационного агентства БелаПАН обыски. Офисы были оцеплены, несколько журналистов и редакторов вызваны на допросы.
Следственный комитет предъявляет претензии и издательству «Белорусская наука». По данным «Нашай Нівы», обыски проходят и в помещении газеты «Наука» на Академической, которая относится издательскому дому.
В приемной замдиректора говорят, что об обысках ничего не знают (приемная находится по другому адресу).
- У нас, на Скорины, обычный рабочий день, - сказали в приемной. - Обысков и допросов не было. Я впервые услышала об этом от корреспондентов. Но лучше расскажет руководство.
Телефоны главного редактора газеты и его заместителя не отвечают. Также невозможно дозвониться замдиректору издательского дома.