Тадеуш Кондрусевич - про ресторан в Куропатах: «Как такое могло случиться? Кто и почему дал разрешение»?

7 Авг. 13:16 2018-08-07T13:32:07+03:00

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В понедельник, во время проповеди, архиепископ Тадеуш Кондрусевич высказался по некоторым последним громким событиям. Как пишет сайт katolik.life, глава Белорусской католической церкви видит «много негативных тенденций, касающихся духовной жизни народа».

Большую тревогу у Тадеуша Кондрусевича вызывает ситуация с ресторанами в урочище Куропаты.

- Последние месяцы первыми новостями в нашей стране является проблема ресторана "Поедем поедим", расположенного рядом с Голгофой нашего народа - урочищем Куропаты. Как такое могло случиться? Кто и почему дал разрешение? Где этические нормы поведения? Почему рядом с местом геноцида нашего народа построили место для развлечения? Пойдет ли туда адекватный человек, будет ли там веселиться, глядя через окно на место ужасной мученической смерти наших предков? - задается вопросами архиепископ Кондрусевич.

Он также спрашивает: может, совесть тех, кто давал разрешение, кто строил ресторан и кто туда приезжает, спит?

- Похоже, что стремление к наживе любой ценой становится большим, нежели уважение к местам захоронения умерших, тем более, невинно погибших, - сказал иерарх. - Поднятые выше проблемы нашего общества и ресторан «Поедем поедим» - это лакмусовая бумажка нравственного состояния нашего общества, которое требует прежде всего духовной перемены.