Редактора TUT.BY задержали на трое суток

7 Авг. 13:38 2018-08-07T14:21:34+03:00

Она будет удерживаться в изоляторе временного содержания на Окрестина

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Следственный комитет связался с Валерией Уласик - дочкой одной из редакторок информационного портала TUT.BY Галины Уласик. Напомним, во вторник утром редакторов и некоторых журналистов крупнейшего негосударственного портала TUT.BY, а также негосударственного информационного агентства БелаПАН задержали и допросили. Возбуждено уголовное дело, следствие проводит Следственный комитет.

К 15.00 один из выпускающий редакторов TUT.BY Галина Уласик должна была прийти в офис редакции и заступить на дежурство. Однако утром у нее дома был проведен обыск, а сама редактор задержана сотрудниками СК. Примерно в 12.30 с дочкой редактора связались сотрудники Следственного комитета.

- Они мне сказали, что мама задержана по статье 349 Уголовного кодекса на трое суток. На вопрос, можно ли с ней связаться, ответили, что нет, у нее забрали мобильный телефон, - рассказала «КП» Валерия Уласик. Также ей сказали, что Галина Уласик трое суток будет содержаться в изоляторе временного содержания на Окрестина.

Напомним, по информации СК, также задержаны главный редактор TUT.BY Марина Золотова и редактор TUT.BY Анна Калтыгина, а также журналистка БелаПАН Татьяна Коровенкова.