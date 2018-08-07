В Витебске у Золотой Рыбки украли ключ от города

7 Авг. 14:32 2018-08-07T15:38:53+03:00

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В Витебске обокрали Золотую Рыбку. У скульптуры, установленной в прошлом году недалеко от места впадения реки Витьба в Западную Двину, украли символический ключ от города. Ключ с изображением герба города и надписью “Витебск” Рыбка держала во рту. Когда исчез ключик, неизвестно.

Милиция проводит проверку, сообщила официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова. Октябрьский РОВД просит жителей и гостей города пересмотреть свои фотоархивы. Около Рыбки многие фотографируются. Во время “Славянского базара” ключик у нее во рту еще был. Те, кто фотографировался с ней позже, могут помочь милиции определить, когда он пропал. Витебское предприятие “Зеленхоз”, на балансе которого находится скульптура, тем временем подсчитывает ущерб - выясняет стоимость ключа. Ведь раньше оценивать его отдельно никому и в голову не приходило. Стоимость Рыбки целиком - 18 500 рублей. Кстати, сделана композиция из композитного материала - полимербетона, поэтому ни сама Рыбка, ни ключик для скупщиков металла ценности не представляют.