На границе с Польшей задержали крупную партию марихуаны из Голландии

7 Авг. 15:03 2018-08-07T15:36:38+03:00

Свертки с наркотиком были спрятаны под обшивкой авто. Фото: Госпогранкомитет.

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Микроавтобус задержали в пункте пропуска Домачево на белорусско-польской границе ночью 7 августа. За рулем авто находился россиянин, он ехал из Польши в Россию.

Его автомобиль таможенники отправили на углубленный досмотр в бокс. Перед тем как обследовать микроавтобус, пограничники уточнили у водителя, не перевозит ли он запрещенные вещества.

- В машине ничего не прятали?

- Ничего нет, можете посмотреть.

- Запрещенного ничего не перемещаем?

- Нет.

После этого кузов осмотрела служебная собака. Она подала знак, что в багажном отделении под обшивкой салона что-то есть.

- Было обнаружено 15 целлофановых свертков различной формы и размеров. В них находилось вещество темно-зеленого цвета общим весом 28,7 кг, предположительно, марихуана. Как пояснил водитель, о криминальном содержимом свертков, которые вез из Голландии в Россию, он не знал, - комментируют в Госпогранкомитете.

Сотрудники Брестской таможни отправили наркотик на экспертизу. Автомобиль задержан до суда. Также под стражей и водитель. За незаконное перемещение через государственную границу наркотика ему может грозить до 12 лет лишения свободы.