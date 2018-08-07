На границе с Польшей задержали крупную партию марихуаны из Голландии
Микроавтобус задержали в пункте пропуска Домачево на белорусско-польской границе ночью 7 августа. За рулем авто находился россиянин, он ехал из Польши в Россию.
Его автомобиль таможенники отправили на углубленный досмотр в бокс. Перед тем как обследовать микроавтобус, пограничники уточнили у водителя, не перевозит ли он запрещенные вещества.
- В машине ничего не прятали?
- Ничего нет, можете посмотреть.
- Запрещенного ничего не перемещаем?
- Нет.
После этого кузов осмотрела служебная собака. Она подала знак, что в багажном отделении под обшивкой салона что-то есть.
- Было обнаружено 15 целлофановых свертков различной формы и размеров. В них находилось вещество темно-зеленого цвета общим весом 28,7 кг, предположительно, марихуана. Как пояснил водитель, о криминальном содержимом свертков, которые вез из Голландии в Россию, он не знал, - комментируют в Госпогранкомитете.
Сотрудники Брестской таможни отправили наркотик на экспертизу. Автомобиль задержан до суда. Также под стражей и водитель. За незаконное перемещение через государственную границу наркотика ему может грозить до 12 лет лишения свободы.