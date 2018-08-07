Юрий ЗИССЕР – о задержании редакторов TUT.BY: Ситуация неприятная. Прорвемся!

7 Авг. 16:00 2018-08-07T17:45:05+03:00

Владелец ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» сказал также, что все задержанные сотрудники обеспечены адвокатами

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Во вторник утром, 7 августа, в офисах интернет-портала TUT.BY, информационного агентства БелаПАН, а также в издательстве «Белорусская наука» проходят обыски. Шесть редакторов TUT.BY, а также журналистка БелаПАН Татьяна Коровенкова допрашиваются следователями, у них прошли обыски в квартирах. Владелец ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» Юрий Зиссер на своей странице в Фейсбуке прокомментировал ситуацию с задержаниями и обысками.

- Как известно, с сегодняшнего раннего утра и до сих пор проходят обыски в офисах TUT.BY, БелаПАН и государственного издательства «Белорусская наука». У нас изъяли винчестеры нескольких наших журналистов и, по-видимому, некоторые документы. Обыск в нашем офисе проходит достаточно корректно в присутствии генерального директора и двух понятых.

В СК на допросах главный редактор Золотова, редакторы Бобрик, Ермаченок, Уласик, Калтыгина, Бобоед. Все они с раннего утра находятся на допросах в СК, их телефоны заблокированы. Уже задержана на трое суток Галина Уласик, она к ночи должна попасть на Окрестина, но пока все еще на допросах в СК. Возможно, задержат еще кого-то.

К ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» претензий на текущий момент у правоохранительных органов нет, но мы, безусловно, будем поддерживать наших коллег и разбираться с ситуацией. Организуем передачи и поможем с другими вопросами. На сегодняшний день задержанные обеспечены адвокатами, при необходимости окажем им юридическую и моральную поддержку.

К вечеру доступ сотрудников в офис должен возобновиться. Пока работаем удаленно.

Больше никакой информацией пока не располагаем. Работой всей редакции с сегодняшнего дня руководит Ольга Лойко.

Будем держать в курсе. Ситуация неприятная, однако существованию и работе портала никакой угрозы не видим. Прорвемся! Новости выходят, и реклама выходит как обычно.