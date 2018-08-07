Совет Европы - про обыски и аресты в белорусских СМИ: «Эта информация вызывает глубокую озабоченность»

7 Авг. 16:45 2018-08-07T17:55:59+03:00

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Официальный представитель Генерального секретаря Совета Европы Даниэль Хёльтген прокомментировал последние события, которые во вторник, 7 августа, произошли с некоторыми белорусскими СМИ. Напомним, в офисе крупного информационного портала TUT.BY прошли обыски, задержаны шестеро редакторов. Также прошел обыск в информационном агентстве БелаПАН - задержана журналистка Татьяна Коровенкова. Обыски также проходили в издательстве «Белорусская наука».

- Мы получили информацию об обысках и арестах в ряде наиболее известных белорусских СМИ. Эта информация вызывает у Совета Европы глубокую озабоченность. Более того, некоторые из затронутых СМИ являются нашими давними партнерами, сотрудники которых известны как профессионалы высокого уровня. Законодательство соблюдать необходимо, но расследования не всегда требуют арестов, к которым следует прибегать в качестве последнего средства, - говорит официальный представитель Генерального секретаря Совета Европы. - Поэтому мы призываем белорусские следственные органы обеспечить оперативное и прозрачное расследование. Мы также обращаемся с призывом освободить всех арестованных журналистов. Свобода СМИ является одним из самых важных прав человека в демократическом обществе. Его необходимо уважать повсюду в Европе.