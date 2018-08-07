МИД - про задержания журналистов: «Не имеет никакого отношения к вопросам свободы СМИ либо журналистской деятельности в Беларуси»

7 Авг. 16:56 2018-08-07T17:57:05+03:00

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Во вторник, 7 августа, в ряде белорусских СМИ прошли обыски. Речь идет об информационном портале TUT.BY, информационном агентстве БелаПАН и издательстве «Белорусская наука». Задержаны ряд редакторов и журналистов. Российское СМИ МИА «Россия сегодня» обратилось с вопросом в Министерство иностранных дел.

- Данное дело относится к компетенции Следственного комитета Республики Беларусь, который разместил соответствующие подробные комментарии. Не стоит искать какой-то другой подоплеки или подводных камней - ситуация никоим образом не лежит в политической плоскости и не имеет никакого отношения к вопросам свободы СМИ либо журналистской деятельности в Беларуси. Насколько нам известно, речь идет о том, что фигурантов расследования подозревают в банальном неправомерном использовании доступа к платной информации. Это сугубо правовой вопрос, и сквозь эту призму его нужно рассматривать, - прокомментировал пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.