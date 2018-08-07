В Минске ищут 14-летнюю девочку

7 Авг. 18:05 2018-08-07T18:05:01+03:00

Кристина Кравченко 3 августа ушла из дома и до сих пор не вернулась

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Как сообщается на сайте ГУВД Мингорисполкома, в Минске разыскивается пропавшая без вести Кравченко Кристина Александровна. Девочке 14 лет, проживает она во Фрунзенском районе. 3 августа Кристина ушла из дома по улице Жиновича и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Фото: guvd.gov.by

Приметы: около 14 лет, рост ниже 160 см, худощавое телосложение, лицо овальное, с веснушками, смуглое. Лоб средний, нос прямой, рот средний, волосы светло-русые, волнистые. В момент пропажи Кристина была одета в черные джинсы, майку в желтые, голубые и белые полоски, а также кроссовки темно-серого цвета. При себе у нее был рюкзак розового цвета.

Фото: guvd.gov.by

Если вы видели Кристину или знаете, где они может быть, позвоните по телефонам: (017) 207-67-67, (029) 356-02-80, (029) 768-03-87 или по короткому номеру 102.