В Ивацевичском районе в ДТП пострадал гражданин Китая

7 Авг. 18:26 2018-08-07T18:26:00+03:00

В Ивацевичском районе в результате ДТП перевернулся автомобиль, пострадали гражданин Китая и житель Березы. Фото ГАИ УВД Брестского облисполкома

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Авария произошла в понедельник, 6 августа, около пяти часов вечера. По предварительной информации, за рулем автомобиля «Шкода Октавия» находился 51-летний гражданин Китая. Он двигался по автодороге «подъезд от деревни Могилицы» к автодороге Р-2 «Столбцы - Ивацевичи – Кобрин», сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Со стороны деревни Чемелы в направлении деревни Доманово он не уступил дорогу автомобилю «Ниссан Ноте», который двигался по главной. «Ниссаном» управлял 44-летний житель Березы.

Оба водителя были пристегнуты. В результате аварии водитель перевернувшегося «Ниссана» с травмами был доставлен в УЗ «Ивацевичская ЦРБ».

По факту ДТП проводится проверка.