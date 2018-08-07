Синоптики предупреждают об оранжевом уровне опасности из-за жары

7 Авг. 19:02 2018-08-07T19:02:25+03:00

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В среду, 8 августа, погодные условия на территории Беларуси будет определять антициклон с центром над нашей страной. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В утренние часы местами может быть слабый туман. Ветер неустойчивый слабый до умеренного. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +11 – +17°С, во второй половине дня повысится до +23 – +28°С, по юго-западу +29 – +31°С. Атмосферное давление будет расти, сообщили в Белгидромет.

В дневные часы 9 и 10 августа по юго-западу Беларуси максимальная температура воздуха повысится до +30 – +32°С. В эти дни будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью понизится до +12..+19°С. Дневной максимум температур составит +24 – +29°С.