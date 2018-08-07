В Калинковичах местный житель ранил ножом мужчину и напал на милиционера

7 Авг. 19:51 2018-08-07T19:51:21+03:00

Мужчина в Калинковичах напал с ножом на милиционера Фото: Надежда СЕРГЕЕВА

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Неизвестный ножом ранил мужчину 3 августа в 2:20 ночи на улице Шлыкова в Калинковичах и скрылся. Информация об этом поступила в ОДС Калинковичского РОВД.

Сотрудник ОГАИ совместно с оперуполномоченным Калинковичского РОВД в это время несли службу на территории района. Экипаж выбыл по информации, услышав сообщение по радиостанции.

Обследуя прилегающую территорию на улице Советской, рядом с домом №136, сотрудники заметили похожего по приметам мужчину. Они вышли из автомобиля и, окликнув мужчину, подошли к нему, рассказали в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Мужчина достал из кармана нож и кинулся на сотрудника ГАИ. Он был обезврежен при помощи физической силы и спецсредств.

Подозреваемым оказался безработный 33-летний житель Калинковичей. Причин своего поступка он не пояснил.

В отношении мужчины были возбуждены уголовные дела по ч.3 ст.339 (хулиганство) УК РБ, а также по ч.2 ст.363 (сопротивление сотруднику ОВД).