Бесправник пытался подкупить сотрудников ГАИ в Бресте

7 Авг. 20:32 2018-08-07T20:32:50+03:00

Суд признал его виновным в уклонении от исполнения приговора суда и покушении на дачу взятки

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В июле 2016 года брестчанина признали виновным в ДТП, повлекшем причинение тяжкого телесного повреждения. Тогда суд назначил ему два года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение и лишил прав на два года.

За два месяца до истечения срока лишения он сел за руль и попался инспекторам ГАИ. В отношении мужчины составили протокол за управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления. Ему также грозила уголовная ответственность за неисполнение приговора суда. Чтобы избежать лишних проблем, нарушитель в служебном авто ГАИ положил в подстаканник 50 долларов, рассказали в ГАИ УВД Брестского облисполкома. Принимать незаконное денежное вознаграждение инспекторы отказались и вызвали на место следственно-оперативную группу.

Учитывая прошлую неотбытую судимость, мужчине окончательно назначили один год и 15 дней ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. Кроме того, его обязали выплатить 1960 рублей штрафа.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.