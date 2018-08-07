В Беларуси легализовали онлайн-казино

7 Авг. 21:00 2018-08-07T21:00:16+03:00

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Документом в Беларуси легализован такой вид деятельности, как организация и проведение азартных игр в сети Интернет посредством содержания виртуального игорного заведения (онлайн-казино), сообщили в пресс-службе президента Беларуси.

Установлены особенности лицензирования и налогообложения данной деятельности, а также определены требования и условия. В частности, осуществление ее только на основании специального разрешения (лицензии); наличие гарантийного депозита на специальном счете, который будет использоваться для обеспечения выплаты выигрышей и расчетов с бюджетом в случае финансовой несостоятельности организатора азартных игр в сети Интернет; предоставление налоговым органам удаленного доступа к виртуальному игорному заведению и подключение такого заведения к специальной компьютерной кассовой системе, обеспечивающей контроль за оборотами в сфере игорного бизнеса; проведение идентификации физических лиц - посетителей виртуальных игорных заведений.

Также для минимизации вредных последствий участия в азартных играх увеличен возрастной ценз для посещения игорных заведений, в том числе виртуальных, и участия в азартных играх с 18 до 21 года. Введен запрет для посетителей игорных заведений предоставлять другим игрокам денежные средства для участия в азартной игре, а для организаторов азартных игр закреплена обязанность устанавливать системы видеонаблюдения в игорных заведениях, фиксирующие всех посетителей и выплату им денежных средств.