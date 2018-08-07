Одну из редакторов TUT.BY отпустили

7 Авг. 21:31 2018-08-07T21:40:00+03:00

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Как сообщили в пресс-службе "Белорусской ассоциации журналистов", редактора отдела «Общество» TUT.BY Ульяну Бобоед освободили.

Напомним, во вторник, 7 августа, в редакциях интернет-портале TUT.BY, информационного агентства БелаПАН, а также газеты "Наука" проходили обыски. Были задержаны некоторые журналисты и редакторы, их допрашивал Следственный комитет Республики Беларусь.

Как пояснили в СК, поводом для возбуждения уголовного дела стала проверка МВД, которая выявила многочисленные факты неправомерного доступа к компьютерной информации БелТА.

По официальной информации, с 2017 по 2018 годы без ведома и согласия БелТА было совершено «15 тысяч несанкционированных подключений к информации, хранящейся в компьютерной системе предприятия». В результате был причинен существенный вред, а также подрыв деловой репутации предприятия.

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