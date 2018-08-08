Запрет на посещение лесов введен в пяти районах Беларуси‍

СЕГОДНЯ 09:16 2018-08-08T10:54:46+03:00

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И снова ходить в леса запретили белорусам, но на этот раз всего в нескольких районах. В частности, в Гомельском и Добрушском, поскольку там введен IV класс пожарной опасности. На юге страны уже долгое время стоит жаркая сухая погода. Решения о запрете лесов издали местные райисполкомы, сообщает Гомельский опытный лесхоз. А если до снятия запрета кого-то заметят в лесу, ему грозит штраф до 25 базовых величин.

Брошенная спичка, окурок, искра от автомобиля может стать причиной большого пожара.

Вообще, в лесах пока делать особо нечего. Ягоды уже отошли, а грибы пока не растут из-за высокой температуры и отсутствия дождей.

Запрет на посещение лесов введен и еще в двух районах Гомельщины - Брагинском и Октябрьском. А также - в Столбцовском районе на Минщине.

По прогнозу Белгидромета, жара в ближайшие дни вернется, а существенных осадков пока не ожидается. Понижение температуры и кратковременные дожди прогнозируются в воскресенье.