2018-08-08T17:15:17+03:00
Общество

Электрички БЖД обеспечат бесперебойной мобильной связью и wi-fi

Новинка уже внедрена в одном из поездов
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
Электрички БЖД обеспечат бесперебойной мобильной связью и wi-fiЭлектрички БЖД обеспечат бесперебойной мобильной связью и wi-fiФото: Павел МИЦКЕВИЧ
Изменить размер текста:

Пассажиры скоростных поездов с услугой wi-fi знают, что загружать сайты и обновлять страницы соцсетей в пути довольно трудно. Разве что в те моменты, когда проезжаешь города и крупные станции. А на протяжении большой части дороги интернет грузится плохо, поскольку мобильная связь вдоль путей слабая, а скорость поезда высокая, поэтому и простой звонок иногда трудно сделать.

Но Белорусская железная дорога пообещала улучшить качество мобильной связи и обеспечить беспроводной доступ в интернет в электричках межрегиональных и региональных линий бизнес-класса, а также городских линий.

Создано уникальное для Беларуси техническое решение связи для пассажирских поездов, которое позволяет одновременно обеспечить пассажиров как бесплатным вай-фаем, так и устойчивой мобильной 3G-связью при любой скорости движения поезда.

БЖД раскрывает секрет новинки: во всех вагонах устанавливаются точки доступа, подключенные к маршрутизатору с беспроводным модемом. Усилительное оборудование ретранслирует сигнал от базовых станций через проложенный в вагонах излучающий кабель. А для улучшения приема сигнала на крыше электрички стоят специальные антенны.

Новое комбинированное решение уже работает в одном из поездов. В остальных 17-ти скоростных электричках аналогичные системы начнут действовать к Европейским играм, которые пройдут в Беларуси в 2019 году.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Парень предложил знакомой заработать, а в итоге "повесил" на нее кредит
Основателя TUT.BY вызывали на допрос в СК
Под Скиделем из-за ДТП дорогу завалило тушами животных
В Бешенковичском районе ребенок выпил уксусную кислоту
В Бресте появился "музыкальный" пешеходный переход
Сельчанин, чье опьянение составляло 3,7 промилле, врезался в дерево
В Каменецком районе после ДТП в реанимацию попал 16-летний мотоциклист
Пять дней в Минске искали пропавшую 14-летнюю девочку - и нашли
По делу БелТА задержана почти вся редакция Realt.by
Опять автобус: Neoplan протаранил грузовик под Осиповичами
На мясокомбинате закопали 147 тысяч банок просроченной тушенки
В Витебске начался суд над мужчиной, который заманил подростка на берег реки и изнасиловал
Семья из Гродно возвращалась с моря и попала в ДТП. Погибла девушка
Еще один журналист: СК пришел к Павлюку Быковскому‍
Запрет на посещение лесов введен в пяти районах Беларуси‍
Сегодня, 8 августа, начинается суд по делу о гибели Александра Коржича
Одну из редакторов TUT.BY отпустили
В Беларуси легализовали онлайн-казино
В Бресте бесправник пытался подкупить сотрудников ГАИ
В Калинковичах местный житель ранил ножом мужчину и напал на милиционера
Квартиру в Минске от «Евроопт» выиграл Александр Филатов из Гомеля
Синоптики предупреждают об оранжевом уровне опасности из-за жары
В Ивацевичском районе в ДТП пострадал гражданин Китая
В Минске ищут пропавшую 14-летнюю девочку
МИД - про задержания журналистов: «Не имеет никакого отношения к вопросам свободы СМИ либо журналистской деятельности в Беларуси»