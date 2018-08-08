Электрички БЖД обеспечат бесперебойной мобильной связью и wi-fi

СЕГОДНЯ 17:14 2018-08-08T17:15:17+03:00

Новинка уже внедрена в одном из поездов

Изменить размер текста: A A

Пассажиры скоростных поездов с услугой wi-fi знают, что загружать сайты и обновлять страницы соцсетей в пути довольно трудно. Разве что в те моменты, когда проезжаешь города и крупные станции. А на протяжении большой части дороги интернет грузится плохо, поскольку мобильная связь вдоль путей слабая, а скорость поезда высокая, поэтому и простой звонок иногда трудно сделать.

Но Белорусская железная дорога пообещала улучшить качество мобильной связи и обеспечить беспроводной доступ в интернет в электричках межрегиональных и региональных линий бизнес-класса, а также городских линий.

Создано уникальное для Беларуси техническое решение связи для пассажирских поездов, которое позволяет одновременно обеспечить пассажиров как бесплатным вай-фаем, так и устойчивой мобильной 3G-связью при любой скорости движения поезда.

БЖД раскрывает секрет новинки: во всех вагонах устанавливаются точки доступа, подключенные к маршрутизатору с беспроводным модемом. Усилительное оборудование ретранслирует сигнал от базовых станций через проложенный в вагонах излучающий кабель. А для улучшения приема сигнала на крыше электрички стоят специальные антенны.

Новое комбинированное решение уже работает в одном из поездов. В остальных 17-ти скоростных электричках аналогичные системы начнут действовать к Европейским играм, которые пройдут в Беларуси в 2019 году.