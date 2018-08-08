Сегодня, 8 августа, начинается суд по делу о гибели Александра Коржича

СЕГОДНЯ 00:59 2018-08-08T00:59:00+03:00

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В 11 утра в здании суда Московского района Минский областной суд начнет рассматривать дело о смерти рядового Александра Коржича. Его тело нашли в петле в подвале воинской части в Борисове 3 октября 2017 года. Следствие сделало вывод, что 21-летнего парня довели до самоубийства.

В деле трое обвиняемых - это сержанты, сослуживцы Александра. Они будут отвечать за получение взятки, злоупотребление властью и служебными полномочиями в боевой обстановке и с особо тяжкими последствиями, а также кражу.

Расследование дела завершили в апреле. Мама солдата сообщила в СК и Администрацию президента о том, что не согласна с его результатами - она уверена, что сына убили. Светлана Николаевна настояла на проведении эксгумации. Но никакой новой информации повторная экспертиза не дала.

После того, как дело получило широкий резонанс, в армии начались проверки. В 16 воинских частях возбудили 48 уголовных дел. По приказу министра обороны в Печах были уволены четыре человека, еще пятеро отстранены от должностей. За полгода 2018 года по "армейским" преступлениям осудили уже 28 человек, тогда как за весь прошлый год по "военным" статьям осудили 31 военнослужащего.