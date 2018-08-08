Еще один журналист: СК пришел к Павлюку Быковскому‍

СЕГОДНЯ 09:47 2018-08-08T11:58:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду утром, 8 августа, сотрудники Следственного комитета позвонили в дверь семьи Быковских. Павел и Ольга работают журналистами. Как успел сообщить на своей странице в Facebook Павел Быковский около 8.30 утра, в его квартире начался обыск.

По мобильному телефону журналист сейчас недоступен, сообщает БелаПАН. Возможно, обыск у Быковских также имеет отношение к делу, возбужденному накануне СК за «несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда». Однако никакой информации по этому поводу пока нет.

Напомним: во вторник прошли обыски в офисах независимого информационного агентства БелаПАН и портала TUT.BY, а также в квартирах журналистов. Поводом стало заявление государственного информационного агентства БелТА о незаконном доступе к информации издания.