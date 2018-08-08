2018-08-08T11:58:32+03:00
Политика

Еще один журналист: СК пришел к Павлюку Быковскому‍

По мобильному телефону журналист сейчас недоступен
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Павел Быковский - известный белорусский медиаэксперт. Фото: facebook.com/paulyuk.bykowskiПавел Быковский - известный белорусский медиаэксперт. Фото: facebook.com/paulyuk.bykowski
Изменить размер текста:

В среду утром, 8 августа, сотрудники Следственного комитета позвонили в дверь семьи Быковских. Павел и Ольга работают журналистами. Как успел сообщить на своей странице в Facebook Павел Быковский около 8.30 утра, в его квартире начался обыск.

По мобильному телефону журналист сейчас недоступен, сообщает БелаПАН. Возможно, обыск у Быковских также имеет отношение к делу, возбужденному накануне СК за «несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда». Однако никакой информации по этому поводу пока нет.

Напомним: во вторник прошли обыски в офисах независимого информационного агентства БелаПАН и портала TUT.BY, а также в квартирах журналистов. Поводом стало заявление государственного информационного агентства БелТА о незаконном доступе к информации издания.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Парень предложил знакомой заработать, а в итоге "повесил" на нее кредит
Основателя TUT.BY вызывали на допрос в СК
Под Скиделем из-за ДТП дорогу завалило тушами животных
В Бешенковичском районе ребенок выпил уксусную кислоту
В Бресте появился "музыкальный" пешеходный переход
Электрички БЖД обеспечат бесперебойной мобильной связью и wi-fi
Сельчанин, чье опьянение составляло 3,7 промилле, врезался в дерево
В Каменецком районе после ДТП в реанимацию попал 16-летний мотоциклист
Пять дней в Минске искали пропавшую 14-летнюю девочку - и нашли
По делу БелТА задержана почти вся редакция Realt.by
Опять автобус: Neoplan протаранил грузовик под Осиповичами
На мясокомбинате закопали 147 тысяч банок просроченной тушенки
В Витебске начался суд над мужчиной, который заманил подростка на берег реки и изнасиловал
Семья из Гродно возвращалась с моря и попала в ДТП. Погибла девушка
Запрет на посещение лесов введен в пяти районах Беларуси‍
Сегодня, 8 августа, начинается суд по делу о гибели Александра Коржича
Одну из редакторов TUT.BY отпустили
В Беларуси легализовали онлайн-казино
В Бресте бесправник пытался подкупить сотрудников ГАИ
В Калинковичах местный житель ранил ножом мужчину и напал на милиционера
Квартиру в Минске от «Евроопт» выиграл Александр Филатов из Гомеля
Синоптики предупреждают об оранжевом уровне опасности из-за жары
В Ивацевичском районе в ДТП пострадал гражданин Китая
В Минске ищут пропавшую 14-летнюю девочку
МИД - про задержания журналистов: «Не имеет никакого отношения к вопросам свободы СМИ либо журналистской деятельности в Беларуси»