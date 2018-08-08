Семья из Гродно возвращалась с моря и попала в ДТП. Погибла девушка

СЕГОДНЯ 10:33 2018-08-08T11:54:37+03:00

Семья из Гродно возвращалась с моря и попала в ДТП. Фото: ГАИ Гродно

Глава семьи ехал за рулем больше суток и, конечно, утомился

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В Мостовском районе 7 августа произошла трагедия: семья из Гродно на своем «Опеле» возвращалась из Украины, где отдыхала на море, и попала в ДТП. Водитель, глава семьи, уснул за рулем и съехал в кювет. Минивэн перевернулся четыре раза, а затем прямо на дороге лег на крышу.

- 19-летняя дочь водителя ехала на заднем сиденье и не была пристегнута. Она вылетела из салона и скончалась на месте, - сообщает УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Как выяснилось, глава семьи ехал за рулем больше суток и, конечно, утомился. По предварительной версии, именно это стало причиной трагедии.

Получили травмы водитель и его 8-летний сын, они госпитализированы. Ребенок тоже не был пристегнут, но, к счастью, остался жив. Также в салоне находились супруга водителя и друг семьи. Они отделались несерьезными травмами.

Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.