Семья из Гродно возвращалась с моря и попала в ДТП. Погибла девушка
В Мостовском районе 7 августа произошла трагедия: семья из Гродно на своем «Опеле» возвращалась из Украины, где отдыхала на море, и попала в ДТП. Водитель, глава семьи, уснул за рулем и съехал в кювет. Минивэн перевернулся четыре раза, а затем прямо на дороге лег на крышу.
- 19-летняя дочь водителя ехала на заднем сиденье и не была пристегнута. Она вылетела из салона и скончалась на месте, - сообщает УГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Как выяснилось, глава семьи ехал за рулем больше суток и, конечно, утомился. По предварительной версии, именно это стало причиной трагедии.
Получили травмы водитель и его 8-летний сын, они госпитализированы. Ребенок тоже не был пристегнут, но, к счастью, остался жив. Также в салоне находились супруга водителя и друг семьи. Они отделались несерьезными травмами.
Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.