2018-08-08T11:40:06+03:00
Происшествия

В Витебске начался суд над мужчиной, который заманил подростка на берег реки и изнасиловал

Насильника искали восемь лет и нашли по электронной базе данных ДНК
Наталья ПАРТОЛИНА
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В Витебске судят насильника, которого искали восемь лет.В Витебске судят насильника, которого искали восемь лет.Фото: Оксана БРОВАЧ
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8 августа суд Первомайского района Витебска начал рассматривать дело об изнасиловании подростка. Обвиняемый – 54-летний мужчина. Дело слушается за закрытыми дверьми.

Преступление было совершено восемь лет назад. Подросток познакомился с насильником случайно - разговорился на остановке общественного транспорта возле вокзала. Мужчина рассказал, что зарабатывает, продавая старинные монеты и предложил показать, где можно их найти. Юноша заинтересовался, и мужчина повел его на берег реки около моста Блохина. Там, среди заброшенных бетонных конструкций, насильник заставил подростка раздеться и совершил с ним акт мужеложства. Потерпевшему на тот момент было 17 лет.

Преступника не нашли сразу. Изобличили его при помощи электронной базы ДНК. Оказалось, что он уже отбывал наказание за подобное преступление. Сейчас мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

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