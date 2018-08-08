На мясокомбинате закопали 147 тысяч банок просроченной тушенки

СЕГОДНЯ 12:49 2018-08-08T12:49:46+03:00

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Больше 147 тыс. банок испорченной тушенки незаконно закопали по указанию администрации крупного мясокомбината в Минской области. Ущерб предприятию оценивается в 297 тыс. рублей.

В отдел финансовых расследований Комитета госконтроля поступила информация о том, что крупную партию пришедших в негодность мясных консервов захоронили. Вскоре оперативники нашли это место и выяснили, что произошло.

Должностные лица хотели избежать материальной ответственности, поэтому «похоронили» плоды своей бесхозяйственности, сообщает КГК. Они придумали схему, чтобы не отражать недостачу продукции и сырья в течение многих лет. Перед инвентаризацией оформляли фиктивные документы о продаже коммерческой фирме на самом деле уничтоженной продукции, а потом налаживали производство неучтенной продукции вместо закопанной.

Прокуратура Солигорского района возбудила уголовное дело за злоупотребление властью или служебными полномочиями. Суд может отправить виновных за решетку, наказать возмещением ущерба и штрафами.