2018-08-08T14:43:03+03:00
Происшествия

Опять автобус: Neoplan протаранил грузовик под Осиповичами

Пострадавших в аварии нет, но автобус не может продолжать движение
Павел МИЦКЕВИЧ
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Neoplan протаранил грузовик под ОсиповичамиNeoplan протаранил грузовик под ОсиповичамиФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Белорусский автобус, который двигался по маршруту Минск - Одесса попал в ДТП в Могилевской области. Туристический Neoplan с пассажирами на автодороге М5 Минск - Гомель столкнулся с грузовиком Hyndai, который двигался в ту же сторону.

По предварительной информации, водитель отвлекся от управления. Это и стало причиной ДТП, сообщает УГАИ УВД Могилевского облисполкома. На месте работают специалисты.

К счастью, пострадавших в аварии нет, однако автобус не может продолжать движение: у него полностью разбито лобовое стекло. Пассажиры пишут они в соцсетях, что ждут запасного автобуса из Минска.

По словам очевидцев, грузовик также пострадал: от удара он вылел в кювет, но не перевернулся. Однако кузов Hyndai серьезно помят.

Напомним, это уже не первая авария текущего лета: с участием туристических автобусов из Беларуси происходили ДТП в Гродненской области, в Украине, Румынии.

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